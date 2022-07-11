Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 23 Temmuz Cumartesi günü yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2022/9 (İngilizce) adaylarına, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.

Adayların fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava katılmalarına izin verilmeyek.

Adaylar, sınav sonuçlarını, aynı gün saat 18.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.