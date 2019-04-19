Yurt dışında eğitim görüp Yükseöğretim Kurulundan (YÖK) diploma denkliği alabilmek mümkün.

Ancak bunun için öncelikle gerekli şartların neler olduğunun öğrenilmesi gerekiyor.

“Gitmek istenilen üniversite ülkemizde tanınıyor mu, denkliği var mı?"

Öğrenilmesi gerekenlerden bazıları bunlar. Ancak mevzuata uygun olmayan başvuruları yapanların “Yükseköğretim Kurulu bize denklik vermiyor” gibi yanlış bir düşüncesi var.

YÖK, bu konuda yanlış bilinenlere yeni yayımladığı bilgilendirme broşürüyle açıklık getirdi.

101 farklı ülkeden başvuru yapıldı

Türkiye’nin 2023 vizyonunda belirlediği hedefleri gerçekleştirmesinde yurt dışından alınan diplomanın ve derecelerin önemli bir katkısı olacak. İş piyasasının ihtiyacı olan yetişmiş insan kaynağı denklik yoluyla temin edilebiliyor.

2018 verileri incelendiğinde, Türkiye’ye 101 farklı ülkeden denklik başvurusu yapıldı. Geçen yıl, bir önceki yıla göre 3 kat daha fazla Okul Tanıma Belgesi ve 10 bin denklik başvurusu yapıldı. Yapılan denklik başvurularının 5 bin 706’sına inceleme sonrasında denklik verildi. Diğer başvuru sahiplerinden de sınava girmeleri veya eksik derslerini tamamlamaları istendi.

Ayrıca 2014-2018 yılları arasında toplam 26 bin 133 diplomaya denklik verildi.

İş gücü piyasasının etkilenmemesi için önlemler alınıyor

Sahte belge, yasalara aykırı yatay ve dikey geçiş, diplomanın alındığı ülkede yetersiz kalış süresi.

2018 verilerine göre, başvuruların yüzde 5,3’ü bu nedenlerle reddedildi. Reddedilenlerin yüzde 20’sini ise eğitim gördükleri ülkede kalış sürelerinin yeterli olmaması oluşturdu.

Örneğin, bir Balkan ülkesinde sadece “8 gün” kalarak hukuk diploması alan öğrenciye denklik verilmesi mümkün değil.

Yükseköğretim Kurulu bu diplomaların iş gücü piyasasını etkilememesi için gerekli önlemleri alıyor.

YÖK, sadece mevzuata uygun olmayan diplomalara denklik vermiyor. Tüm şartları yerine getirilmiş bir başvurunun reddedilmesi ise söz konusu değil.

Peki, denklik alabilmek için ne yapmalı?

Başvuran kişi, ilk olarak e-devlet veya yükseköğretim kurulu denklik web sayfasından ön başvuru yapmalı.

Ardından sistem üzerinden verilen randevu tarihinde, Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına evrakını götürmeli ve başvurusunu tamamlamalı.

Bu süreçten sonra inceleme işlemleri başlıyor. 14 üniversiteden 96 öğretim üyesinin oluşturduğu komisyon gerekli incelemelerden sonra bir rapor hazırlıyor.

Denklik işlemlerinde son kararı ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu veriyor. Tüm bu işlemler ise ortalama 65 günde sonuçlanıyor.