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Eğitim
TRT Haber 29.08.2023 15:54

DGS tercihleri başladı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri başladı. Adaylar, tercihlerini 29 Ağustos-5 Eylül'e kadar ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek.

DGS tercihleri başladı

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