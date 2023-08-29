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HABER GİRİŞ
29.08.2023 15:54
, 29.08.2023 15:56
SON GÜNCELLEME
29.08.2023 15:56
DGS tercihleri başladı
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri başladı. Adaylar, tercihlerini 29 Ağustos-5 Eylül'e kadar ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek.
Ayrıntılar geliyor...
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