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Eğitim
AA 28.09.2023 10:31

Deprem bölgesindeki velilere psikolojik destek verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), velilerin deprem sonrası psikolojilerini desteklemek amacıyla "Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Veli Psikoeğitim Programı" hazırladı.

Deprem bölgesindeki velilere psikolojik destek verilecek
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan programda, travmatik olaylar sonrasında velilerin zorlayıcı yaşantıların etkilerine yönelik baş etme becerilerini güçlendirmek amaçlanıyor.

Stres tepkilerinin farkındalığı, olumlu başa çıkma ve geleceğe yönelik iyimserlik olmak üzere üç oturumdan oluşan programla, travmanın psikolojik ve sosyal etkisi değerlendirilerek, velilerin stres belirtilerinin azaltılması ve psikolojik dayanıklılıklarının artırılması, desteğin sürekliliğini sağlayarak uzun vadeli ruh sağlığı sorunlarının oluşmasının önlenmesi hedefleniyor.

Program bu eğitim öğretim yılının başlamasıyla öncelikle deprem bölgesindeki velilere yapılacak çalışmalarda yararlanılmak üzere rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların kullanımına sunuldu.

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