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Eğitim
AA 20.11.2024 16:29

"Çocuk web sitesi" erişime açıldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, kurum bünyesinde çocuklara yönelik web sitesinin erişime açıldığını bildirdi.

"Çocuk web sitesi" erişime açıldı

TİHEK çocuk web sitesinin tanıtımı için kurumda düzenlenen lansmanda konuşan Kılıç, 20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu belirtti.

Kılıç, sitenin açılışıyla kuruma yapılan başvurular ve verilen kararlara çocukların erişiminin sağlanmasını amaçladıklarını, ana hedeflerinden birinin de çocuk haklarına ilişkin çatı platform oluşturmak olduğunu dile getirdi.

"Çocuk web sitesi" erişime açıldı

Çocuk haklarının, TİHEK tarafından temel planda tutulduğunu vurgulayan Kılıç, daha önce çocuklara yönelik birçok projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Kılıç, siteye ilişkin, "Çocuklarımızın bizatihi kendilerinin başvurularını alabileceğimiz bir platforma dönüşsün, çabamız devam ediyor" dedi.

Dijitalleşmenin yoğunlaştığı dönemde en büyük problemlerden birinin doğru bilgiye erişim olduğunu anlatan Kılıç, "Doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt etmede ciddi süzgeçlere, araçlara ve aygıtlara ihtiyaç var. Bu noktada TİHEK çocuk web sitesi aynı zamanda doğru bilgiye erişim noktasında da önemli bir araç teşkil edecek" ifadelerini kullandı.

İnsan haklarının evrensel niteliğinin bulunduğuna işaret eden Kılıç, çocuk haklarının da bu kapsamda olduğunu, site sayesinde çocuk haklarına ilişkin bilgilerin doğrudan çocuklara aktarımının mümkün olacağını söyledi.

Kılıç, TİHEK tarafından daha önce yayımlanmış kararların "çocuk dostu" versiyonlarının "https://cocuk.tihek.gov.tr/" web sitesinde yer alacağını kaydetti.

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