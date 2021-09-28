Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 10:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları duyuruldu.
Yurt içinde 791 merkezde, 3 bin 489 bina ve 54 bin 189 salon ile KKTC'de bir merkezde 5 Eylül 2021'de yapılan İOKBS sonuçları, www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
Sınava, 617 bin 439 öğrenci katılmıştı.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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