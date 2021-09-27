Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
TUS sonuçları açıklandı
ÖSYM, 5 Eylül'de yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarını internet adresinden açıkladı.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2) dönemine ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Aynı tarihte yapılan Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları da aynı internet sitesinden öğrenilebilecek.
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