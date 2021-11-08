Azerbaycan'ı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile Genel Sekreter Doç. Dr. Nedim Malkoç'un yer aldığı Boğaziçi Üniversitesi heyeti, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüştü.

Görüşmede, iki ülkenin yükseköğretim kurumları arasında müfredat paylaşımı yapılması, akademisyen, öğrenci ve genç araştırmacıların değişimiyle ortak araştırma projelerinin hayata geçirilmesi hedeflendi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri eğitimini Azerbaycan’da tamamlayabilecek

Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA) ile yapılan iş birliğine göre Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, eğitimlerinin 1 yılını ADA'da alacakları derslerle tamamlayabilecek. Aynı şekilde ADA öğrencileri de BÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim programında yer alan dersleri seçerek kendi programlarına saydırabilecek.

Anlaşma, iki ülkenin eğitimine de katkı sağlayacak

Anlaşmanın her iki ülkede de eğitimin gelişmesine hizmet edeceğini ifade eden İnci, "Boğaziçi Üniversitesi olarak Azerbaycan ile birlikte diğer Türki Cumhuriyetlerde yer alan eğitim kurumlarıyla iş birliklerini çok önemsiyoruz. Azerbaycan'ın önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla yaptığımız yeni iş birliği anlaşmasının, her iki ülkede eğitimin daha da gelişmesine hizmet edeceğine yönelik büyük bir güven duyuyorum" dedi.

