Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 04:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ara tatil 15 Kasım'da başlıyor
[Fotoğraf: AA]
2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili 15 Kasım Pazartesi günü başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimine göre, 15 Kasım Pazartesi günü ile 19 Kasım Cuma günü arasında ara tatil verilecek.
Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek
Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim." dedi.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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