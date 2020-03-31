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Bakan Ziya Selçuk: Atama takvimini en yakın zamanda ilan edeceğiz
[Fotoğraf: AA ]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki belirsizliğin atama takvimiyle birlikte ortadan kalkacağını belirterek, "Atama takvimini en yakın zamanda ilan edeceğiz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika atama ziya selçuk öğretmen atamalarıSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 11:01
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