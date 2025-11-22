Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
Eğitim
TRT Haber 22.11.2025 19:31

Bakan Tekin'den 24 Kasım çağrısı: Herkesi öğretmenlerini ziyaret etmeye davet ediyorum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta boyunca tüm vatandaşları, kendi veya çocuklarının öğretmenlerini ziyaret etmeye davet etti.

Bakan Tekin'den 24 Kasım çağrısı: Herkesi öğretmenlerini ziyaret etmeye davet ediyorum

Milli Eğitim Bakanı Tekin, NSosyal hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

"Öğrenme yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan, kendi başarı hikayesini bu ülkenin evlatlarının güçlü yarınlarında arayan öğretmenlerimizi, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında "Hatıran Yeter" mottosundan yola çıkarak yalnız bırakmıyor, birlikte hatırlıyoruz.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta boyunca tüm vatandaşlarımızı, kendi veya çocuklarının öğretmenlerini ziyaret etmeye davet ediyor, tüm vatandaşlarımıza bu değerli farkındalık çalışmasına verecekleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum."

ETİKETLER
Öğretmenler Günü Yusuf Tekin
