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Eğitim
DHA 03.10.2023 13:24

Bakan Tekin olgunlaştırma enstitülerinin müdürleriyle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olgunlaşma enstitüleri müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Bakan Tekin olgunlaştırma enstitülerinin müdürleriyle bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanı Tekin, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren 30 olgunlaşma enstitüsünün müdürleri ile bir araya geldi.

Toplantıda, olgunlaşma enstitülerinin daha etkin faaliyet göstermesi ve üretim kapasitelerinin arttırılması amacıyla değerlendirme yapıldı.

Olgunlaşma enstitülerinin mevcut durumları, çalışma prensipleri, tema/proje belirleme süreçleri gibi konular ele alınırken; olgunlaşma enstitülerinin ulusal ve uluslararası marka ürünleri ile rekabet edebilecek düzeye gelmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağı yetiştirilmesi için çalışmaların yapılması kararlaştırıldı. 

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