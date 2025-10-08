Bakan Tekin: Eğitim yarış değil, her bireyin kendi hızında ilerlediği bir keşif yolculuğudur

Bakan Tekin, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleşen Öğrenme Güçlüğü Farkındalık Etkinlik Seti (ÖGES) Tanıtım Toplantısı'nda, etkinlik setiyle amaçlarının her öğrencinin öğrenme sürecine aktif biçimde katılmasını sağlamak, potansiyelini ortaya çıkarmak ve öğrenmeyi kolaylaştıran destekleyen, motive eden bir sistem inşa etmek olduğunu belirtti.

Etkinlik setinin içeriğine ilişkin de bilgi veren Tekin, okuma güçlüğü, yazma güçlüğü ve matematik güçlüğü yaşayan öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını merkeze alan bu içeriklerin aynı zamanda öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını kolaylaştıran pratik araçlar sunduğunu söyledi.

Bu çalışmanın, Bakanlık bünyesinde bu alanda geliştirilen ilk ve en kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıdığını aktaran Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kitapların, öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarımız için bir umut ışığı olmanın ötesinde, sınıflarımızda sessizce desteğe ihtiyaç duyan ama çoğu zaman fark edilemeyen binlerce öğrencimize ulaşmamızı kolaylaştıracağı bir aktör olacağına inanıyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki akademik başarısızlık diye bir kavram yoktur, sadece keşfedilmeyi bekleyen farklı öğrenme yolları vardır."

"Ülkemizin en ücra köşesindeki öğretmenimiz bu materyale ulaşabilecek"

Bakan Tekin, her çocuğun kendine özgü bir öğrenme biçimine sahip olduğunu, bu farklılıkların hiçbirinin eksik olarak görülmediğini, tam tersine bunların eğitim sisteminin zenginliği olduğunu belirtti.

"Bizim için eğitim, kesinlikle bir yarış değil her bireyin kendi hızında, kendi güzergahında ilerleyebildiği bir keşif yolculuğudur." diyen Tekin, ÖGES'in bu yönüyle öğretmenlere rehberlik eden bir kaynak niteliği de taşıdığını söyledi.

Tekin, şunları kaydetti:

"Her çocuğun öğrenme serüvenine duyulan inancın bir yansıması olan bu set, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) temel anlayışıyla da tam bir uyum içindedir. Çünkü bu model, her öğrencinin kendine özgü yeteneklerini ve öğrenme biçimlerini fark ederek geliştirmeyi esas alır. Öğrenmenin tek bir yola indirgenemeyeceğini kabul eden bu yaklaşım, farklılıkları bir zenginlik olarak görür, çocuklarımızın bireysel potansiyellerini ortaya çıkaracak öğrenme ortamları tasarlamayı hedefler. ÖGES, TYMM ile kurduğumuz vizyonun sahadaki en somut örneklerinden birisi olacak. Çağdaş, esnek ve kapsayıcı yapısıyla her öğrencinin kendi yolunu bulmasına, kendi öğrenme ritmini yakalamasına imkan tanıyacaktır."

Gelecek dönemde bu setin dijital versiyonlarını da Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ve EBA üzerinden tüm öğretmenlerin erişimine açacaklarını aktaran Tekin, "Böylece ülkemizin en ücra köşesindeki öğretmenimiz dahi bu materyale ulaşabilecek, öğrencilerine destek sunabilecek hale gelmiş olacak." diye konuştu.