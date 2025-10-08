Milli Teknoloji Hamlesi ile 5 bin öğrenciye burs imkanı

Gençlerin eğitim yolculuklarını desteklemek ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunacak nesiller yetiştirmek amacıyla 2018'de hayata geçirilen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programının 2026 dönemi için başvurular devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, yaptığı açıklamada, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlayacak gençlerin yetiştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü düzeyde çeşitli burs programlarının olduğunu anımsatan Hıdır, bu programlarla gençlere eğitim öğretim hayatlarında bir maddi destek sağlayabilmenin ötesinde T3 Vakfının projelerinde aktif bir şekilde yer alarak atölye, kamp, eğitim programlarıyla uçtan uca bir burs programı tasarlamaya çalıştıklarını anlattı.

5 bin öğrenciye burs imkanı

Hıdır, gençlerin burs programı kapsamında DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde eğitmen mentör olarak geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişmesine katkı sağladığını aktararak, Yükselen Yıldız Burs Programı'nda da T3 Vakfı koordinatörlükleriyle çalışma imkanı bulduklarını kaydetti.

Bu yıl 81 ilde toplam 5 bin öğrenciye burs imkanı sağlayacaklarını aktaran Hıdır, bu yıl ile bugüne kadar burs sağlanan öğrenci sayısının 23 bine ulaşacağını ifade etti.

Hıdır, T3 Vakfının bursiyeri olmanın iyi bir network edinebilme imkanı sunduğunu aktararak, "T3 Vakfının ekosistemi farklı alanlardan kişileri kapsıyor. Bunların içerisinde üniversitedeki akademisyenlerimiz de kendi girişimini kurmuş, yurt dışına ihracat yapan ekipler de var. TEKNOFEST yarışmacılarımız, DENEYAP öğrencilerimiz ve profesyonel gönüllülerimiz bulunuyor. Bilim ve teknoloji alanında ciddi bir ekosisteme de ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.

Bursiyerlerin erişebilecekleri geniş bilgi, birikim, tecrübenin vakıf içerisinde yer aldığını belirten Hıdır, bursiyerlere başarılarını ulusal ve uluslararası mecralarda gösterebilme noktasında da destek olduklarını anlattı.

"Burs programı teorik eğitimi pratiğe dönüştürmem konusunda çok fayda sağladı"

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı bursiyerlerinden Umutcan Sürücü, yüksek lisans öğrencisi olduğunu ve T3 Vakfı ile TEKNOFEST'te tanıştığını belirterek, "Geçen yıl Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'teki TravelX Ideathon Yarışması'nda Türkiye birinciliği elde ettik." dedi.

TEKNOFEST sonrasında burs programına başvurarak bursiyer olmaya hak kazandığını anlatan Sürücü, "T3 Vakfı'nda kurumsal iletişim departmanındaki çalışmalarda yer alıyorum. Farklı disiplinlerden arkadaşlarımla beraber çeşitli organizasyonlara katılıyoruz. Aynı şekilde vakıf faaliyetlerinde de yer alıyoruz." diye konuştu.

Sürücü, ulusal ve uluslararası çeşitli yarışmalarda da projeleriyle ödül aldığını belirterek, hukuk mezunu olduğunu ve mühendisliğin yanı sıra farklı alanlardaki öğrencilerin de burs programına başvurabileceğini söyledi.

Bursiyerlerden Hena Gökkaya da burs programına geçen yıl katıldığını ifade ederek, 2023'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Türkiye 364'üncüsü olarak Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde okumaya hak kazandığını dile getirdi.

Bölümü kazandıktan sonra kendini geliştirmek amacıyla Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programına başvurduğunu ve 2 yıldır bursiyer olduğunu anlatan Gökkaya, "Girişim merkezinde bursiyerliğimi sürdürmekteyim. İleride kendi girişimimi kurmak istiyorum. T3 Vakfı'nda teknik geziler, eğitimler düzenleniyor. Burs programı teorik eğitimi pratiğe dönüştürmem konusunda çok fayda sağladı." dedi.

"Bursiyerlik multidisipliner çalışmayı öğretiyor"

Bursiyerlerden Emir Fatih Sakman ise Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile 2023'te tanıştığını ve 3 yıldır bursiyer olduğunu belirterek, "Bursiyerlik multidisipliner çalışmayı öğretiyor. Kriz yönetimi ve karar verme yeteneklerimizi geliştiriyor. İş hayatına geçmeden önce bir üniversite öğrencisinin alabileceği bütün yetkinlikleri vakıfla birlikte geliştirmiş oluyorsunuz." diye konuştu.

Türkiye'nin köklü firmalarına gidip oradaki saha çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulduklarını vurgulayan Sakman, bir mezun olarak T3 Vakfının sağladığı network imkanı ile teknik ve sosyal deneyimlerle birlikte iş arayış süreçlerinde daha fazla kişiye erişebildiğini söyledi.

Sakman, T3 Vakfı'nda tanıştığı bir grup arkadaşıyla "paylaşımlı kent sandalyesi platformu" girişimini oluşturduklarına değinerek, TEKNOFEST'te finalist olduklarını ve ürünleşme sürecinde bulunduklarını ifade etti.

Burs programına başvurular 20 Ekim'de sona erecek

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı 2026 yılında, Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitim Desteği Burs Programı, Eğitmen Mentör Burs Programı, Sen Geleceksin Burs Programı, T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı ve Etik İletişim Programı olmak üzere 6 kategoride uygulamaya alınacak. Her bir başlık, farklı yaş grupları ve disiplinlere yönelerek gençlerin akademik gelişimlerini desteklemeyi, sosyal sorumluluk bilincini pekiştirmeyi ve teknolojiye yönelik ilgilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

İstanbul'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik Yükselen Yıldız Burs Programı, lisans ve lisansüstü öğrencilerine aylık 6 bin lira destek sunacak. Türkiye'nin 81 ilinde ortaokuldan üniversiteye kadar uzanan geniş bir yelpazede ise Eğitim Desteği Burs Programı ile 3 bin 200 öğrenciye 10 ay boyunca 4 bin lira maddi destek sağlanacak.

Gençlerin eğitici rol üstlenerek akranlarına rehberlik etmelerini hedefleyen Eğitmen Mentör Burs Programı ise temel bilimler, mühendislik, PDR, psikoloji, sosyoloji ve eğitim fakültesi öğrencilerinden 1100 öğrenciye 12 ay süreyle aylık 6 bin lira burs imkanı sunacak. Ayrıca, üniversite öğrencilerini toplumsal fayda projelerine katılmaya teşvik eden Sen Geleceksin Burs Programı kapsamında üniversite öğrencilerine 10 ay boyunca 6 bin lira destek verilecek.

Öte yandan, yapay zeka ve büyük dil modelleri üzerine yoğunlaşan T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı ise öğrencilere 6 ay boyunca aylık 7 bin lira burs sağlayarak teknoloji alanında yenilikçi projelerin gelişmesine katkı sunacak. Bunun yanında, yaratıcı medya çalışmaları, senaryo, kurgu, yazı ve sunum becerilerine odaklanan Etik İletişim Programı ile lisans ve lisansüstü öğrencilerine 10 ay boyunca 6 bin lira burs imkanı sağlanacak.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programına başvurular 20 Ekim'de sona erecek. Programa başvuru "bursiyer.t3vakfi.org" adresinden yapılabiliyor. Başvuru yapmak isteyen bursiyer adaylarının, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye için en önemli misyonu nedir ve bu misyona siz nasıl katkı sunabilirsiniz?" temasıyla kısa bir NSosyal videosu hazırlamaları ve bu videoyu "#T3BursiyeriOlmak" etiketiyle NSosyal platformunda paylaşarak, paylaşım adresini başvuru formuna eklemesi gerekiyor.