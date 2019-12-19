Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA, 2018 yılı sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin sıralaması yükseldi. Araştırma sonuçlarına göre çok sayıda alanda iyileşme sağlandı.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansı'na katıldı, PISA raporunu değerlendirdi.

Bakan Selçuk, PISA'nın ülkeler için bir yarış değil bir eğitim olimpiyatı olduğunu anlattı.

"Bu sene düşük aldık üzülelim, yüksek aldık sevinelim değil. PISA gerçekten bizim eğitim politikalarımızın röntgeninin çekilmesi, veriye dayalı akılcı kararlar almamızın alt yapısını sağlıyor. Emin olun, ortaokullarda, liselerde, ilkokullarda ortaya koyacağımız değişiklikler 2021 PISA'da çok daha iyi noktaya gelmemizi sağlayacak. Bundan çok eminim çünkü buna veriye dayalı olarak bakıyoruz."

"Türkiye en yüksek öğrenci döngüsü olan ülkelerden"

Programa, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşmesinin ardından PISA Eğitim Direktörü Andreas Schleicher da katıldı, Türk eğitim sistemini değerlendirdi.

[Fotoğraf: AA]

Schleicher, Türkiye'de deneyimin arttığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Sadece 10 öğrenciden biri olguyu düşünceden ayırabiliyor. Öğrencilerin tamamı bu problemlerle karşı karşıya kalıyor. Genel resme bakacak olursak bu iyileşmeyi görebiliyoruz. Türkiye en yüksek öğrenci döngüsü olan ülkelerden. Cinsiyet farklılığını gidermek için çok fazla performans gösteren ülkelerden biri. Türkiye’de bilim alanında kızlar erkekler aynı puanı alıyor, başka ülkelerde kızlar mühendis olmak istemiyor."

Kaynak: TRT Haber, AA