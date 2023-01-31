Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da, Bakü Türk Anadolu Lisesi ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret eden Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nin başarılarıyla gurur duyduklarını, Bakanlık olarak liseyi güçlendirmek ve çok daha iyi noktalara taşımak için her türlü imkanı seferber edeceklerini vurgulayan Özer, okulun sadece akademik başarısı olan değil, tarihini ve kültürünü bilen öğrenciler yetiştirdiğini kaydetti.

Azerbaycan'a yurt dışı olarak bakmadıklarını dile getiren Özer, şöyle konuştu:

"Azerbaycan bizim için 'bir millet iki devlet'in tecessüm ettiği ve birlikte tarihi şekillendirme görevini üstlenen iki ülke olarak değerlendiriyoruz. Onun için Azerbaycan'a tüm ekibimizle geldik. İlişkilerimizi çok daha güçlendirerek yolumuzda ilerleyeceğiz. Bu ziyaret çok güçlü bir işbirliğinin dönüm noktası olacaktır. Biz de bakanlık olarak her türlü desteği vererek ilişkilerimizi çok daha iyi noktaya taşıyacağız. İnanıyorum ki yeni yüzyıl 'Türk Yüzyılı' olacaktır. Bu yüzyılın şekillendirilmesindeki en önemli etki eğitimdir. Onun için eğitimle ilgili tüm deneyimlerimizi paylaşarak Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini çok daha iyi noktaya taşıyacağız. İki ülke sadece bölgesinde değil dünyada sözü dinlenen, sadece ekonomik başarılarıyla gündeme gelen değil, merhametiyle, mazlumların yanında yer almayla, barışla dünyaya şekil veren iki ülke olacaktır."

Bakan Özer'in öğretmenlere tablet hediye ettiği ziyarette, Bakü Türk Okulları Müdürü Nurullah Yazıcı sunum yaptı, öğrenciler halk dansları gösterisi sundu.

TMV Uluslararası Maarif Okullarını da ziyaret eden Özer, okul yöneticilerinden bilgi aldı, öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Özer, TMV'nin kurulduğu tarihten itibaren her geçen gün kapasitesini artırarak tüm dünyada Türkiye'yi temsilen başarılı eğitim hizmeti verdiğini dile getirdi.

TMV'nin 67 ülkede 427 okulda 50 bine yakın öğrenciye eğitim verdiğini aktaran Özer, "TMV'nin Azerbaycan'da da bulunmasının çok sembolik anlamı var. TMV'nin Azerbaycan'da bulunmaması çok büyük eksiklikti. Bu eksikliğin giderilmesinden çok büyük memnuniyet duyuyorum. İnşallah her geçen gün daha da büyüyerek ve kapasitesini artırarak Azerbaycan eğitim sisteminin niteliğinin artırılmasına çok önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Deneyimlerimizi Azerbaycan'la paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Ardından gazetecilere açıklama yapan Mahmut Özer, iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini daha iyi bir noktaya taşımak için kapsamlı çalışma yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz, 19 milyon öğrencisi, 1,2 milyon öğretmeniyle devasa bir eğitim sistemine sahibiz. Okul öncesinden mesleki eğitime, öğretmen yetiştirmekten dijital platform oluşturulmasına kadar çok önemli deneyimimiz var. Bu deneyimlerimizi her geçen gün ilişkilerimizi güçlendirdiğimiz Azerbaycan'la paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle mesleki eğitimde yeni bir açılım yapmak için tüm arkadaşlarımızla buradayız."

Özer, Azerbaycan'da 72 meslek lisesi bulunduğunu ifade ederek, "Buradaki tüm meslek liselerini 1 ay içerisinde Türkiye'deki en iyi meslek liseleri ile eşleştireceğiz. Bu kapsamda öğrenci ve öğretmen mübadelesini artıracağız ve Azerbaycan'daki meslek liselerinde eğitim veren 3 bin öğretmenin tamamını mesleki gelişim eğitiminden geçireceğiz. 72 meslek lisesinin tamamının altyapısı için de her türlü desteği vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Ziyaretlerde Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile Bakü Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel de hazır bulundu.