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Eğitim
AA 11.07.2025 22:12

Bakan Kacır'dan LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencilere TÜBİTAK Fen Lisesi daveti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrencileri TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavına başvurmaya davet etti.

Bakan Kacır'dan LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencilere TÜBİTAK Fen Lisesi daveti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kacır, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK Fen Lisesinde, alanında uzman öğretmen ve akademisyenlerle ileri düzey ve yükselen teknolojiler için gerekli olacak bilgi ve becerilerin kazandırılacağı bilim eğitiminin verildiğini belirtti.

LGS'de yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrencileri liseye kayıt yaptırmak üzere yetenek sınavına davet eden Kacır, öğrencilere, TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma, staj, burs gibi pek çok imkanın sunulduğunu vurguladı.

Bakan ​​​​​​Kacır, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile iş birliği yaparak kurduğumuz TÜBİTAK Fen Lisesi, en yenilikçi uygulamalarla geleceğin bilim insanları ve araştırmacılarını yetiştirmek üzere eğitim dünyamıza değerli katkılar sunuyor" ifadesini kullandı.

Kacır, 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek sınav için başvuru tarihlerinin 11-16 Temmuz arasında olduğu bilgisini de paylaştı.

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Mehmet Fatih Kacır LGS Tübitak Milli Eğitim Bakanlığı
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