Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 18:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının yayımlandığı belirtildi.
Millî Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://t.co/oKZKrCOmAY adresinden ulaşabilirsiniz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2021
Detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşabileceği açıklandı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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