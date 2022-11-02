Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, öğretmenler kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde mesleki eğitim programlarına Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden katılacak.

Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak. Mesleki çalışma programlarında yeni eğitim konuları yer alacak.

Geçmişten bu yana yayınlanmış 77 eğitim başlığı da sistemde erişime açık olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel e-kütüphaneye de ÖBA üzerinden ulaşılabilecek.