Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı açıklandı.

Açıklamada, sınavın yurt içi ve yurt dışı programlar için 24 Haziran saat 00.01 ve 8 Temmuz saat 23.59 arasında erişime açık olacağı belirtildi.

AÖF sınav sistemi girişi için tıklayınız.

AÖF Sınav Yönetmeliği

Yönetmeliğe göre bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı düzenleniyor. Sınavlar; gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılıyor; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebiliyor.

Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınavlar; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilmekte. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanıyor. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulup, bu not, başarı notuna yüzde 100 etki ediyor.

Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenip, öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan ediliyor.

AÖF Başarı Değerlendirmesi

Harf Notu- Katsayısı

AA-4,00

AB-3,70

BA-3,30

BB-3,00

BC-2,70

CB-2,30

CC-2,00

CD-1,70

DC-1,30

DD-1,00

FF-0

Bu harf notlarına ek olarak;

DZ: Devamsız,

KL: Kaldırıldı,

MU: Muaf,

SD: Sorumlu Değil,

YT: Yeterli, YZ: Yetersiz, harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.