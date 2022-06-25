Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni, kampüsteki balo salonunda gerçekleşti.

Kuruluşundan bugüne müzik ve sanat alanında birçok projeye imza atan üniversitenin ilk mezunları, Müzik Teorisi, Müzik Teknolojisi ve Müzikoloji bölümlerinin öğrencileri oldu.

Törende konuşan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, ilk mezuniyet törenine şahitlik etmenin büyük mutluluk yaşattığını ve güç kazandırdığını belirtti.

"Müziğin ve sanatın dünyaya açılan kapısı olacak"

Üniversitenin, Türkiye'nin kültür sanat hayatında beklentileri karşılayarak müziğin ve sanatın dünyaya açılan kapısı olacağı değerlendirmesinde bulunan Özden, öğrencilerin yetişmesinde emeği olan akademisyenlere ve ailelere teşekkür etti.

Müzik dinletisinin ardında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri verildi. Okulun ilk mezunları kep atarak mezuniyetlerini kutladı.