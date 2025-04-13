ALES yapıldı, sonuçlar 2 Mayıs'ta

Sınav, 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa ile Bişkek olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde, 409 bina ve 6 bin 881 salonda uygulandı.

Emniyet personeli dahil 23 bin 34 kişinin görev yaptığı sınava 175 bin 836 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.

2025-ALES/1 sonuçları, 2 Mayıs'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan 2025-ALES/1'in temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 23 Nisan'da sona erecek.