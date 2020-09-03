ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının bugün açıklancağını belirtti.

Aygün’ün Twitter’dan yaptıdğı açıklamada ALES sonuçlarının ilanının daha önceden erkene çekildiğini ve 7 Eylül’de duyurulacağının açıklandığını ifade etti. Çalışmaların hızlandırılıp, değerlendirme sürecinin tamamlandığını ifade eden Aygün ALES sonuçlarının bugün açıklanacağını belirtti.

ÖSYM Başkanı Aygün “Değerli ALES Adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik.

Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun.” dedi.