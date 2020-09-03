ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının bugün açıklancağını belirtti.

ÖSYM Başkanı Aygün “Değerli ALES Adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun.” dedi.

2020 ALES sonuç sorgulama

ALES sonuçları açıklandı.ÖSYM’nin yaptığı açıklamada “16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.” Ifadelerine yer verildi.

2020 ALES sonuçları sorgulamak için tıklayınız.