Arapça ve İslam kültürünü öğrenmek isteyenlere hitap eden, zengin içeriğiyle ücretsiz hizmet veren Al Jazeera Arapça Öğreniyorum sitesi, kullanıcılara İngilizce, Fransızca ve Türkçe dil desteği sağlıyor.

Arapça Öğreniyorum platformunun Türkiye'den birçok üniversite ve eğitim kurumuyla anlaşması bulunuyor, siteyle Arapçanın korunmasına ve dijitalleşme çağında dil öğrenimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Her sene milyonlarca kişi ziyaret ediyor

Arapça Öğreniyorum platformunun içerik üreticisi Süleyman el-Umeyrat yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Al Jazeera, 2013 yılında Arapçanın uluslararası düzeyde, özellikle de medya, eğitim, siyaset ve ekonomi alanlarında önemli olması düşüncesiyle bu girişimi başlattı. Sitenin önemi, Arap dilinin korunması ve gelişmesine olan ihtiyaçtan ileri geliyor.

Bu girişimin, Arapça eğitimindeki son gelişmelere göre içerik oluşturulması ve herkesin Arapça öğrenmesine imkan sağlanması olmak üzere iki temel amacı bulunuyor. Bu program, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) standartlarına göre oluşturuldu.

Arapça medyanın doğru anlaşılmasının yanı sıra bu alanda profesyonel olarak çalışanların da dil yeteneklerinin güçlendirilmesine önem veriyoruz. Medya, toplumun dil rehberi ve öğretmenidir.

Türkiye'den yoğun ilgi var

Dünya çapında birçok ülkeden siteyi kullananlar var, verilere göre ise Türkiye'den ziyaretçi oranı bir hayli yüksek. Bu nedenle sitenin İngilizce, Fransızca ve Türkçe arayüzü bulunuyor.

Türk öğrenciler için kullanımın kolaylaştırıldığına dikkati çeken Umeyrat, sitedeki her derste önemli kelimelerin ve ifadelerin Türkçe karşılığının bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'deki Arapça öğrenimi de değerlendiren Umeyrat, şöyle devam etti:

Türkiye'deki kardeşlerimizin özellikle 1,4 milyon öğrenciye sahip olan imam hatip okullarının da etkisiyle Arapçaya yoğun bir ilgi duyduğunu biliyoruz.

YDS veya YÖKDİL sınavlarına hazırlanan öğrenciler de platformdan faydalanıyor. Arapçanın dini, siyasi ve coğrafi nedenlerle Türkiye'de yabancı bir dil olmadığına inanıyorum. Türk Dil Kurumunun (TDK) 2011 verilerine göre, Türkçede Arapça kökenli 6 bin 515 kelime var.

Türkiye'den İstanbul Üniversitesi, 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ARÖMER ve Konya'da Selçuk Üniversitesi ile iş birliği içerisindeyiz.