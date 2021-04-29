Yunus Emre Enstitüsü'nün 18 ülkeden 20 öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Konuşma Kulübünde, dünyanın dört bir yanında Ramazan coşkusu anlatıldı. Program Kahire ve Rabat Yunus Emre Enstitüleri'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. On binlerce kişi tarafından izlenen programa Mısır, Fas, Afganistan, Pakistan, İran, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Katar, Filistin, Kosova, Bosna Hersek, Fransa, Tunus, Cezayir, Malezya ve Lübnan’dan katılan öğrenciler kendi ülkelerinde yapılan Ramazana özel yemekleri, tatlıları, birçok geleneği anlatan videolar paylaştılar.

Dil, ırk, coğrafya ayrımı yapılmaksınız zengin, fakir herkesin aynı sofralarda buluştuğu Ramazan ayında her ülkeden farklı yörelerin yemekleri tanıtıldı. Programa Kazakistan’dan katılan Mukhammadiyar Ankabayev, Ramazanda güreş, ok atma gibi geleneksel sporların yapıldığını ve müsabakaların sahurlara kadar devam ettiğini dile getirirken; hoşgörü dini İslam’ın özellikle çocuklardaki yerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak ilk kez oruç tutan çocuklara hediyeler verilmesinden bahsetti. Faslı öğrenci Yousra Benmoussa ise Fas’ta iftardan önce spor yapılmasının bir gelenek olduğunu dile getirdi.

"Türkiye’de Ramazan demek, Ramazan pidesinin kokusu eşliğinde camii mahyalarındaki ışıklardan yayılan huzur ve sevinç demektir"

Programa Filistin’den katılan Ala Yusef Jalal ise Mescidi Aksa’da kurulan uzun iftar sofralarının tüm yıl boyunca sabırsızlıkla beklendiğini belirtti. Çocukların havai fişeklerle Ramazanın gelişini kutladığı Malezya’dan programa katılan Norhairyani Binti ise zengin Malezya mutfağının Ramazanda daha da anlam kazandığını ve herkesi Ramazan’da bu sofralarda ağırlamak istediklerini belirtti. Programa katılan daha önce Türkiye’de yaşayan Mısırlı Yasemin Mahmud ise ‘Türkiye’de Ramazan demek, Ramazan pidesinin kokusu eşliğinde camii mahyalarındaki ışıklardan yayılan huzur ve sevinç demektir’ dedi. Program ülkelerden gelen Ramazan gelenekleri videoları ve öğrencilerin ramazan tebrikleri ile sona erdi.

Yedincisi düzenlenen Uluslararası Konuşma Kulübünün devamı farklı konularla Yunus Emre Enstitüsünün beş kıtadan onlarca farklı ülkedeki öğrencilerini sosyal medya platformunda buluşturmaya devam edecek.