Yükseköğretim Kurulu (YÖK), rektörlüklere uzaktan eğitim tavsiyesi ile ilgili yazı gönderdi.

29 Nisan-17 Mayıs arasında uygulanacak tam kapanma kararının hatırlatıldığı yazıda, uzaktan eğitim tavsiyesinde bulunuldu.

Bu karar doğrultusunda bütün yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrim içi gerçekleştirilmesini önerdi.

Ayrıca yazıda, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleriyle ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarının imkanları doğrultusunda, gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi istendi.