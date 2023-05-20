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Eğitim
TRT Haber 20.05.2023 13:20

82 bin depremzede öğrenci illerine döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 82 bin 405’i okullarına geri döndü" dedi.

82 bin depremzede öğrenci illerine döndü
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrasında nakillerini farklı illere aldıran 82 bin 405 öğrencinin illerine geri döndüğünü bildirdi.

Bakan Özer, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Yaşanan büyük afetin ardından okullarımız ve tüm eğitim kurumlarımızda en kısa sürede eğitim öğretim faaliyetlerimize başlamakla bölgedeki yaşamın olağan akışına kavuşmasına öncülük ettik. Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 82 bin 405’i okullarına geri döndü. 

 

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