YÖK: Bahar dönemi sınavları 1 Haziran'dan sonra yapılacak

Yükseköğretim Yürütme Kurulu (YSK) dün gerçekleştirdiği toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversitelerde dönem sonu sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasını kararlaştırdı.

Söz konusu karar, bugün üniversitelere iletildi:

“Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden önce başlatılmaması hususu, 17 Mayıs 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2022-2023 akademik yılı dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden sonra yapılmasına karar verilmiştir.”

Öte yandan YÖK Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere pek çok ildeki üniversitelerin yüz yüze eğitim verilen programların sınavlarının yüz yüze, çevrim içi eğitim verilen programların sınavlarının çevrim içi yapılmasına yönelik kararını destekledi.