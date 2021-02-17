Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
67 bin 620 öğrenci daha tablet bilgisayarına kavuşacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencinin daha internet paketli tablet bilgisayara kavuşacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor. Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha 25 GB aylık internet paketli bilgisayarına kavuşuyor. Her bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Şoföründen teslim görevlisine, sürece emek veren herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor. Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha 25 GB aylık internet paketli bilgisayarına kavuşuyor.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 17, 2021
Her bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Şoföründen teslim görevlisine, sürece emek veren herkese teşekkürler... pic.twitter.com/4UdM7l7IaZ
Etiketler: Ziya Selçuk Uzaktan Eğitim
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