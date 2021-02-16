Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 22:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
MEB, 500 engelli öğretmen ataması yaptı
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 500 engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.
Etiketler: Engelliler Milli Eğitim Bakanlığı
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