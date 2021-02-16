Meclis Genel Kurulu'nda "Gara Bilgilendirmesi"nin ardından askeri mevzuatta değişiklik öngören kanun teklifi müzakere edildi.

Kanun teklifinin içerisinde uzman erbaşların özlük haklarının iyileştirmesine yönelik maddeler bulunuyor.

Teklif yasalaştığı takdirde, uzman erbaşların emeklilik yaşı 55’e çıkarılıyor.

Ayrıca, uzman erbaşların komando olarak 40 yaşından sonra da kadrolu olarak görevlendirilmesi mümkün olacak.

Böylece personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılacak.

Kanun teklifinin görüşmeleri sürecek.