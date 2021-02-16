Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, 83 yaşında İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evde ölü bulundu.

Cüceloğlu'nun vefatının ardından bazı kabine üyeleri başsağlığı mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Annen yok, kimsen yok.' Ünlü psikoloğumuz Doğan Cüceloğlu annesinin ölümünü anlatırken bu cümleyi kullanırdı. Bugün, hayatına dokunduğu insanları üzecek bir haber aldık: Hocamız aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin başı sağ olsun"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Canım abim, hocam, bana, öğretmenlerime ve yetiştirdiğin binlerce öğrenciye desteğinle ışık oldun. Mütevazılığınla, yaşam sevincinle, eserlerinle bize büyük miras bıraktın ama ben seni çok özleyeceğim. Türkiye'nin başı sağ olsun" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

"Mekanı cennet olsun"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Güzel insan, değerli hoca, velut düşünür ve yazar Doğan Cüceloğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ölümünü, ruhunun gözyaşlarıyla anlattığı annesinin yanına gitti. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

"Allah rahmet eylesin"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Gerçek insan olma yolunun yolcusu ve dervişi gibi yaşadı Doğan Cüceloğlu. İnsan olma yolculuğunda hep iyiliğe çağırdığına şahidiz. Allah rahmet eylesin" ifadesini kullandı.