Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 18:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cüceloğlu için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 83 yaşında vefat eden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı. Oktay, "Kıymetli bilim insanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, 83 yaşında İstanbul'da vefat eden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.
Oktay, "Türkiye'de psikoloji alanının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Kıymetli bilim insanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesine yer verdi.
Türkiye'de psikoloji alanının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. #DoğanCüceloğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim.— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 16, 2021
Kıymetli bilim insanımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/xAJyLlXIsk
Etiketler: Fuat Oktay
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