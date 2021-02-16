Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, 83 yaşında İstanbul'da vefat eden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, "Türkiye'de psikoloji alanının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Kıymetli bilim insanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesine yer verdi.