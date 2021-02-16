Dün akşam saatlerinden bu yana tipi şeklinde yağan kar ve kayan araçlar nedeniyle Balıkesir-Bursa yolu Susurluk ilçesi yakınlarında ulaşıma kapandı.

Yüzlerce aracın mahsur kaldığı yoldaki trafik yoğunluğu 25 kilometreye kadar ulaştı.

Balıkesir Valiliği koordinasyonunda, AFAD, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, jandarma, emniyet, Karayolları ve diğer kurumların desteğiyle oluşturulan ekiplerce yolun yeniden ulaşıma açılması için tüm imkanlar seferber edildi.

Yol yeniden ulaşıma açıldı

AFAD Balıkesir Müdürü Bayram Şahin, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının son yıllarda yaşanan en yoğun kar yağışı olduğunu vurgulayarak, ekiplerin aralıksız çalışmaları sonucu yolun yaklaşık 17 saat sonra yeniden ulaşıma açıldığını söyledi.

Bu arada, ekipler, yolun açılmasını bekleyen vatandaşlara sıcak çorba ve yiyecek ikramında bulundu.