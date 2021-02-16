Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 20:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 7 bin 906 yeni vaka
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 906 yeni vaka tespit edildi, 658 hasta belirlendi. 90 kişi vefat etti. 7 bin 189 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.
Türkiye'nin günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) verileri covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1201 oldu, 7 bin 189 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.
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