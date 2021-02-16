Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından, hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükselten Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) teşekkür etti.

Bakan Gül, "Yargı Reformundaki temel hedeflerimizden biri hukuk eğitiminde kalitenin artması, nitelikli hukukçu yetişmesidir. Bu hedefimizin gerçekleşmesi için bir adım olarak, hukuk fakültelerine girişte başarı sırasını 100 bine yükselten YÖK Başkanlığına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.