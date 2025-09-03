2025 YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak?

25 Ağustos’ta açıklanan YKS Tercih ve Yerleştirme Sonucundan sonra şimdi ise gözler üniversitelerin kalan kontenjanlarıyla 2025 YKS Ek Yerleştirme’de. Kalan kontenjanların açıklanmasının ardından adaylar, ek tercih sürecinde bu bölümler için yeniden şans elde edecek.

YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 1-5 Eylül'de yapacak, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de alınacak. Üniversite kayıtlarından sonra boş kontenjanlar için ek tercih dönemi başlayacak.

Sürece dair ayrıntılar Ebeveyn Akademisi’nin YKS 2025 ek tercihler yazısında da yer alıyor.

Takvim doğrultusunda, ek tercihlerin eylülün ikinci haftasında sonra başlaması bekleniyor.

Ek tercihler nasıl yapılacak?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilecek. 2025-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kayıt yaptırılmadığı için dolmayan kontenjanlar, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme ile değerlendirilecek. Bu süreçte bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için tekrar başvuruda bulunamayacak. Adaylar ek tercihlerini, ÖSYM’nin yayımlayacağı “2025-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu” doğrultusunda yapacak, tercihlerini yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirecek.

Ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte adaylar, boş kontenjanları inceleyerek tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden yapabilecek. Ek yerleştirme döneminde yalnızca merkezi yerleştirme sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanamayan ya da hiç tercih yapmayan adaylar başvuruda bulunabilecek. Uzmanlar, adayların ek tercih sürecinde puanlarını, sıralamalarını ve kontenjan durumlarını dikkatle incelemeleri, ayrıca üniversitelerin resmi duyurularını takip ederek hatasız tercih yapmaları gerektiğini vurguluyor.

2025 YKS üniversite boş kontenjan sayısı

YÖK, 2025-YKS sonuçlarını duyurdu. Devlet üniversitelerinde örgün programlarda yüzde 99 doluluk sağlanırken, açıköğretim ve uzaktan eğitim kontenjanlarının tamamı doldu. Vakıf üniversitelerinde genel doluluk oranı yüzde 75,8, uzaktan eğitimde ise yüzde 95,3 olarak gerçekleşti.

Başarı sırası barajı bulunmayan bölümler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, İşletme ve Ekonomi) devlet üniversitelerinde tamamen doldu. Vakıf üniversitelerinde doluluk oranı, barajlı programlarda yüzde 72, barajsız programlarda ise yüzde 77 oldu. Adayların yüzde 20,5’i ilk tercihine, yüzde 12,1’i ikinci tercihine, yüzde 9,3’ü üçüncü tercihine yerleşti. Böylece öğrencilerin yüzde 42’si ilk üç tercihten birine, yüzde 56’sı ise ilk beş tercihten birine girmiş oldu.