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Eğitim
AA 02.12.2024 12:14

127 binden fazla engelli öğrenciye taşımalı eğitim verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının Taşımalı Eğitim Projesi sayesinde 2023 yılında 127 bin 741 engelli öğrenci eğitim hayatından uzak kalmadı.

127 binden fazla engelli öğrenciye taşımalı eğitim verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda, taşımalı eğitim projesinin hayata geçirildiği 2004-2005 öğretim yılından beri özel eğitime gereksinim duyan engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz ulaşımları sağlanıyor.

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı amaçlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları öğrencileri ile yaygın kursiyerleri kapsayan programdan tüm engelli gruplar yararlanabiliyor.

Engelli öğrencilerin okullarına daha kolay erişimleri sağlanarak, okula gitme oranlarının artırılması, eğitim ve öğretimin teşvik edilmesi, engelli öğrencilerde okul sevgisinin oluşması, öğrencilerin ulaşımda yaşadıkları sorunların giderilmesi ve böylece engelli bireylerin sosyal hayatın her safhasında kendilerine yer bulabilmesi hedefleniyor.

6 binden 127 bine çıktı

Projenin başladığı tarihten bugüne taşıma uygulamasından yararlanan öğrenci sayılarında belirli oranda artış olduğu gözlendi.

Uygulamanın hayata geçtiği yıl taşımalı eğitimden yararlanan engelli öğrenci sayısı 6 bin 901 iken, bu sayı 2023 yılında 127 bin 741'e ulaştı.

Engelli öğrencilere yönelik hayata geçirilen taşımalı eğitim kapsamında geçen yıl 2,4 milyar lira kaynak kullanıldı.

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