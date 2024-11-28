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Eğitim
AA 28.11.2024 13:55

Okul öncesi çocuklar için 79 yeni şarkı EBA'da

Milli Eğitim Bakanlığınca okul öncesi çocuklar için hazırlanan 79 yeni şarkı ve eğitim materyalleri, EBA'da erişime açıldı.

Okul öncesi çocuklar için 79 yeni şarkı EBA'da
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, çocuğun bütüncül gelişimine çok yönlü katkı sağlanması hedefiyle çalışma yürütüldü.

Çalışmayla çocuklara, yaşlarına, ilgilerine ve gelişim özelliklerine uygun tasarlanan şarkılar ve müzik etkinlikleri yoluyla "sesleri ve müziği ayırt etme", "ritim tutma", "şarkı söyleme", "müzik eşliğinde hareket ve dans etme", "müzikli öykü oluşturma", "bireysel olarak ve toplulukta müziği seslendirme" becerilerinin de kazandırılması amaçlandı.

Okul öncesi çocuk şarkıları hazırlanırken, çocukların erken dönemde müzik eğitimiyle ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, genel müzik kültürünün oluşturulması, Türkçe dil becerileriyle kelime dağarcıklarının genişletilmesi odağa alındı.

Çocuk şarkılarında, milli, manevi ve kültürel değerlere, sosyal duygusal öğrenme becerilerine, çevre bilinci ve sürdürülebilirliğe, belirli gün ve haftalara, bilimsel ve teknolojik içeriklere yer verildi.

Ayrıca uzay, bitkiler ve hayvanlar gibi çocukların ilgi duyduğu çeşitli temalar şarkılarda işlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, her okul öncesi eğitim sınıfına ücretsiz dağıtılan öykü kitaplarıyla ilişkili özel şarkılar da hazırlandı.

"Atatürk", "23 Nisan", "Benim Güzel Vatanım", "Öğretmenim", "Annem", Canım Babam", "Ninem Dedem", "Temiz Deniz", "Sıfır Atık", "Dünya ve Su" ile "İklim" gibi temaların işlendiği 79 farklı çocuk şarkısı, EBA Platformu'nda erişime açıldı.

İki yeni eğitim materyali hazırlandı

Bakanlık ayrıca "Okul Öncesi Çocuk Şarkıları-1" ve "Okul Öncesi Çocuk Şarkıları-2" isimli iki yeni eğitim materyali hazırladı.

Bunlarda, şarkı sözlerine, notalara ve şarkılarla çocuğa öğretilmesi hedeflenen kelime gruplarına yer verildi. Bazı şarkılara yönelik etkinlik önerileri de tasarlandı.

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