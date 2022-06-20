İsviçre Türk Diyanet Vakfı tarafından Zürih'in Dielsdorf ilçesinde 18-19 Haziran'da yapılan Türk Kültür Festivali'ne yaklaşık 20 bin kişinin katıldı.

Festivalde Türk kültürünü yansıtan ebru ve cam sanatı ile geleneksel Türk yemeklerini tanıtan stantlar açıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve yazar Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, COVID-19 salgınının ardından uzun süre sonra böyle bir etkinliğin yapılmasından hoşnut olduğunu dile getirerek, "Avrupa'daki vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde olduğunu görmek bizi bahtiyar ediyor. Kültürümüzde bir araya gelmek ve işlerimizi imece usulü yapmak önemlidir" dedi.

"Arkamızda dağ gibi bir Türkiye var"

Küçükyılmaz, İsviçre'deki Türklerin festivale yoğun ilgisine dikkati çekerek, "Aileyi kuşatan ve aileye hitap eden organizasyonlar genelde başarılı olur. Özellikle yaptığınız işlerle çocukların gönlünü kazanabiliyorsanız aileye hitap edersiniz" şeklinde konuştu.

Bu tür etkinliklerde birlik ve beraberlik duygusunun öne çıkarıldığını belirten Küçükyılmaz, Avrupa'daki Türklere, "Arkamızda dağ gibi bir Türkiye'nin ve dağ gibi bir lider olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu hissedelim" dedi.

Küçükyılmaz, Avrupa'daki Türk varlığının Türkiye'ye her zaman güç verdiğini vurguladı.

Türk Kültür Festivali, katılımcılar arasında düzenlenen hediye çekilişiyle sona ererken çekilişi kazanan bir kişiye Umre turu hediye edildi.

İsviçre Türk Diyanet Vakfı'nın düzenlediği festivalin ilki 2018'de yapılmıştı. COVID-19 salgını nedeniyle ikinci festival, 3 sene ertelenmişti.