Geleceğin interneti olarak tanımlanan Metaverse evreni için dikkat çeken bir iş birliğine adım atıldı.

Facebook, yani yeni ismiyle Meta, Workplace aracını Teams ile entegre etmek için kurumsal rakibi Microsoft ile ortaklık kuruyor.

Ortaklık iki uygulama arasında özelliklerin çapraz kullanımına izin verecek.

Örneğin, 2022'nin başlarından itibaren Workplace kullanıcıları Workplace gruplarında Teams video toplantılarını canlı olarak yayınlayabilirken, Teams kullanıcıları uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan Workplace içeriğine erişebilecek.

Görsel olarak Workplace, Teams’te sabitlenmiş bir sekme olarak görünecek.

Hem Meta hem de Microsoft entegrasyondan faydalanacak ancak, Meta tartışmasız çok daha avantajlı bir işbirliği. Workplace, mayıs ayında 7 milyon ücretli aboneyi aştı, ama Microsoft Teams’in bildirdiği aylık 250 milyon aktif kullanıcıya kıyasla sönük kalıyor.