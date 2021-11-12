Toronto Transit Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ,"Şimdiye kadar yapılan soruşturmaya göre, bazı TTC çalışanlarının, eski çalışanların ve emeklilerin kişisel bilgilerinin çalınmış olabileceği görülüyor" denildi.

Siber saldırı nedeniyle 25 bin çalışanın bilgilerinin çalındığı bildirilirken, metro , tramvay, otobüs ve paratransit sistemlerinin etkilenmiş olabileceği belirtiliyor.

Toronto Transit Komisyonu, soruşturma devam ederken halka açık bazı sistemlerin geri yüklenebileceğini bildirdi.

Siber saldırılar pekçok ülkede ulusal tehdit seviyelerine gelirken birçok ülke konuya ilişkin önlem almaya çalışıyor.

ABD hükümeti DarkSide hacker çetesi hakkında bilgi verebilecek kişilere yaklaşık 10 milyon dolar ödül teklif etmişti.

