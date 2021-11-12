BM Güvenlik Konseyi'ndeki ABD ve Avrupa delegasyonları, Belarus'un özel olarak düzenlediğini iddia ettiği Polonya sınırındaki davranışları konusunda harekete geçilmesini istedi.

Uluslararası topluma Belarus'a karşı harekete geçme çağrısı yapıldı ve göçmenlerin siyasi malzeme yapılarak hayatlarının tehlikeye atıldığı söylendi.

Polonya, Alexander Lukaşenko'nun hükümetinin, başta Ortadoğu'dan gelenler olmak üzere yaklaşık 2 bin göçmeni, yaptırımların intikamını almak için sınırın ötesine Polonya'ya ve dolayısıyla AB'ye göndermek amacıyla Belarus'a çektiğini söyledi.

"Göçmen krizi Belarus devleti terörü"

Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michael ile Polonya'nın başkenti Varşova'da br araya gelen Başbakan Mateusz Morawiecki, Belarus'u sert sözlerle eleştirdi.

Morawiecki, "Belarus, AB'yi istikrarsızlaştırmaya ve insanları kullanarak şantaj yapmaya çalışıyor. AB sınırında yaşanan göçmen krizi, Belarus devleti terörüdür" dedi.

Bu göçmenler şimdi sınırda donma noktasına yakın sıcaklıklarda bir çadır kampında yaşıyorlar.

Sınır bölgesinde yüzlerce askerin uyguladığı olağanüstü hal ilan eden Polonya, onları içeri almayı reddediyor.

Avrupa’ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Belarus-Polonya sınırında sıkışıp kaldı. Polonya sınırında güvenlik önlemleri artırılırken Avrupa Birliği, Belarus’a yaptırım hazırlığında. Polonya sınırından tüm gelişmeler @trthaber’de.https://t.co/aEtEkLsArO pic.twitter.com/lzNBV4gh0P — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 11, 2021

Krizle ilgili acil bir toplantının ardından, New York'taki güvenlik konseyindeki batılı delegasyonlar, “Belarus tarafından siyasi amaçlarla yaşamları ve refahları tehlikeye atılan insanların planlı araçsallaştırılmasını” kınayan ortak bir bildiri yayınladı.

Belarus'un bunu “komşu ülkeleri ve Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını istikrarsızlaştırmak ve dikkatleri kendi artan insan hakları ihlallerinden uzaklaştırmak amacıyla” yaptı söylendi.

Aşırı sağcılardan daha fazla önlem çağrısı

Bu arada binlerce kişi Polonya'nın Bağımsızlık Günü'nü kutlamak için Varşova sokaklarında yürüdü.

Hükümete göçmenlerin ülkeye yasadışı yollardan girmesini önleme çağrısında bulunan aşırı sağ gruplar daha fazla önlem çağrısında bulundu.

Şehir hükümeti yürüyüşü yasaklamıştı, ancak bu emirler muhafazakar Hukuk ve Adalet partisinin hakim olduğu ulusal hükümet tarafından bozuldu.

Önlemler artırılıyor

Avrupa Birliği, Lukashenko'nun yasadışı sınır geçişlerini kolaylaştırmasını “hibrit saldırı” olarak nitelendirdi.

Beyaz Rusya iddiaları reddediyor, ancak mültecilerin ve göçmenlerin AB'ye girmeye çalışmasını artık durdurmayacağını söylüyor.

Ukrayna Perşembe günü yaptığı açıklamada, Belarus sınırına binlerce koruma ve güvenlik personeli yerleştireceğini söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, binlerce güvenlik personelinin ülkenin Belarus ile ortak sınırında “göçmenlerle olası bir krize karşı koymak” için tatbikat düzenleyeceğini söyledi.

Belarus iddiaları reddetti, Avrupa'ya meydan okudu

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırındaki düzensiz göç hareketini, aralarında farklı ülkelere mensup vatandaşların bulunduğu mafya yapısına sahip bir organizasyonun gerçekleştirdiğini söyledi.

Lukashenko, ülkesine yapılacak yeni yaptırımlara karşı sert önlemler alınacağını da söyleyerek Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattını işaret etti:

"Bize ek yaptırımlar uygularlarsa yanıt vermeliyiz. Avrupa'yı ısıtıyoruz ve bizi tehdit ediyorlar. Ya doğalgaz arzını durdurursak?. Bu yüzden Polonya ve Litvanyalılara ve diğer akılsız insanlara konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ederim. Eğer bizi sindirmek için kabul edilemez yaptırımlar uygulanırsa onlara cevap vermeliyiz. Nasıl cevap vermemiz gerektiğini 6 ay önce konuşmuştuk"

Rus bombardıman uçakları devrede

Belarus Savunma Bakanlığı, iki Rus Tu-160 stratejik bombardıman uçağının, Belarus'ta Polonya sınırının yaklaşık 60 km doğusunda bulunan Ruzany atış poligonunda bombalama tatbikatı yaptığını söyledi.

Bakanlık, ortak eğitimin bir parçası olarak Belarus savaş uçaklarının bir önleme simülasyonu yaptığını söyledi.

Bir çift Rus Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağı da çarşamba günü benzer bir devriye uçuşu yaptı.

Belarus Savunma Bakanlığı, bu tür Rus bombardıman uçuşlarının düzenli olarak gerçekleştirileceğini söyledi.