Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada,Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, görüşmede, Belarus'un AB ülkeleriyle sınırında yaşanan göçmen krizini ele aldıkları belirtildi.

Görüşmede, söz konusu krizin en kısa sürede çözülmesinin önemli olduğu teyit edildi.

Açıklamada, "Putin, çözüm için AB üye ülkeleri ile Belarus arasındaki temasların yeniden kurulmasını destekledi." bilgisi paylaşıldı.

İki liderin görüşmesinde, Ukrayna'daki son durumun da ele alındığı kaydedilen açıklamada, "ABD ve bazı NATO ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin, Karadeniz'deki kışkırtıcı faaliyetlerinin, istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli doğasına da değinildi." ifadeleri yer aldı.