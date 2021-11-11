Türk Kızılay heyeti, daha önce verilen 22 ambulans bağışlanması taahhüdü kapsamında 3 ambulansı, Doğu Kudüs'te bulunan Filistin Kızılayı Kudüs Şubesi'ne teslim etti.

Türk Kızılay Filistin Delegasyonu Başkanı Yiğit Olçay, yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay olarak, Filistin Kızılayının Kudüs Şubesi’ne 3 adet savana model ambulans teslim ettik." dedi.

Olçay, ambulansların yaklaşık 270 bin dolara mal olduğuna vurgu yaparak, "Türk Kızılay Filistin Delegasyonu olarak bölgedeki partner kuruluşumuz olan Filistin Kızılayının sağlık alanındaki kapasitesini artırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce verdikleri 22 ambulans bağışlama taahhütlerini hatırlatan Olçay, vadedilen ambulansları teslime etmeye devam ettiklerini kaydetti.

Olçay, Filistin Kızılayına her zaman destek vereceklerini belirterek, "Bu ambulansları almamızda bize destek veren çok kıymetli bağışçılarımıza teşekkürlerimizi sunar, desteklerinin devamını dileriz." dedi.

Türk Kızılayın Filistin genelinde insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Olçay, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde bir aşevi ile bir toplum merkezinin de hizmetlerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Türk Kızılay, 14 Haziran’da da 2 küçük ambulansı Filistin Kızılayı Kudüs Şubesi'ne teslim etmişti.