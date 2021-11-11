Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 16 bin 364 oldu.

Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Maske ve mesafe kuralı geri getirilmişti

Ülkedeki hastanelerde tedavi gören COVID-19 hastalarının sayısı son 24 saatte bin 699'a ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısı 330 oldu ve 26 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet, 2 Kasım'da, COVID-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve COVID-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıklamıştı.