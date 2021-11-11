COVID-19 salgınının dördüncü dalgasını yaşayan Almanya, artan vaka sayılarını kontrol altına almaya çalışıyor.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamada, son 24 saatte 50 bin 196 vaka tespit edilirken, salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka" olarak kayıtlara geçti.

Toplam COVID-19 vaka sayısının 4 milyon 894 bin 250'ye yükseldi. Aktif vaka sayısı 331 bin 200'e çıkarak salgının dördüncü dalgasında zirveye ulaştı.

Son 24 saatte 235 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat 97 bin 198'e çıktı.

Saksonya, Thüringen ve Bavyera'da vakalar yoğun

Özelikle aşılanma rakamlarının en az olduğu Saksonya, Thüringen ve Bavyera eyaletlerinde haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı yüksek seyrediyor.

Bavyera eyaleti artan yüksek vaka sayıları nedeniyle eyalet çapında COVİD-19 acil durumu ilan etti.

Almanya'da en riskli bölge, Avusturya sınırındaki Rottal Inn olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayıları son bir haftada tavan yaptı

Vaka sayıları özellikle son iki haftada tavan yaptı. 4 Kasım'da ortalama 33 bin 949 vaka kaydedildi.

YouGov araştırma şirketinin yaptığı araştırmada, Almanların yüzde 44'ünün, COVİD-19 aşısının zorunlu olmasından yana oldukları ortaya kondu. Dolayısıyla Almanya'da hatırlatma aşısı, aşı zorunluluğu ve tedbirlerde sıkılaştırmaya gidilmesi yönünde talepler artıyor.

Hükümet, ülke genelinde hatırlatma aşısının isteyen herkese yapılabileceğini duyurdu.

Hastenelerde personel yetersizliği

Yoğun bakım ünitelerinde ağır hasta sayısının 10 Kasım itibarıyla 2 bin 739 olduğu, bunlardan 1403'ünün entübe edildiği belirtildi. Ülke genelinde hem yatak eksikliği hem de sağlık personeli yetersizliği nedeniyle vaka sayılarının daha artması durumunda Almanya'da daha büyük sıkıntıların olabileceğinden korkuluyor.

Bugün Federal Meclis'te artan vaka sayıları nedeniyle COVİD-19'a karşı alınacak önlemler tartışılacak.