Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan-Türkiye askeri iş birliği
Kazakistan Savunma Bakanlığı, daha önce Kazak ve Türk askerlerin yer aldığı ortak tatbikatlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Kazakistan Savunma Bakanlığı "Kazakistan-Türkiye askeri iş birliği" başlığıyla ortak tatbikata ilişkin görüntü paylaştı.
Görüntü, bakanlığın tüm sosyal medya hesaplarında yayımlandı.
Söz konusu paylaşımda iki ülke askerlerinin birlikte katıldıkları "Anadolu-21", "Kış" gibi farklı tatbikatlardan görüntülere yer verildi.
Tatbikat sırasında Kazak ve Türk askerlerin çeşitli şartlarda sahalarda yürüttükleri ortak operasyon anları yansıtıldı.
Etiketler: Kazakistan Orta Asya Tatbikat Haberleri
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