Manş Denizindeki göçmen geçişlerinde yeni bir rekor kırıldı. İçişleri Bakanlığı, İngiltere'ye 1000 göçmenin geçtiğini duyurdu.

2020'de 8 bin 404 kişi İngiltere'ye geçerken bu yıl şimdiye kadar 23 binden fazla insan Fransa'dan tekneyle geçiş yaptı.

İngiltere'ye Kanal aracılığıyla gelenlerin yaklaşık yüzde 98'i sığınma başvurusunda bulunuyor.

Ancak genel sığınma başvuruları, COVID-19 nedeniyle küresel seyahatin sınırlandırılmasından sonraki aylarda düştü ve sayılar pandemi öncesine göre biraz daha düşük kaldı.

2019'da 35 bin 737 sığınma başvurusu vardı, 2020'de 29 bin 815'e düştü. 2021'in ilk yarısına ilişkin rakamlar 14 bin 670 başvuruyu gösterdi.

Son yıllarda, İngiltere'deki sığınma başvuruları, 2015-16 Avrupa göç krizi sırasında zirveye ulaştı.